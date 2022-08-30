 
مباشر

مصدر لـ RT: خمسة قتلى من القوات العراقية و105 جريحا في أحداث يوم الاثنين

أخبار العالم العربي

مصدر لـ RT: خمسة قتلى من القوات العراقية و105 جريحا في أحداث يوم الاثنين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpno

أعلن مصدر أمني عراقي يوم الثلاثاء، عن أعداد القتلى والجرحى من القوات الأمنية في أحداث يوم الاثنين.

وقال المصدر لـRT إن "الاشتباكات التي شهدتها بغداد أمس أودت بحياة خمسة عناصر أمن".

وأضاف أن "105 عنصرا جرحوا أيضا خلال الاشتباكات".

وقتل 30 شخصا في العراق خلال الاشتباكات التي شهدتها بغداد، حسب حصيلة أعلنها مصدر طبي.

كما أصيب 570 في الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل مقتدى الصدر أنصاره 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددا باستخدامهم العنف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا