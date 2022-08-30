عراقي يتلقى خبر مقتل ولده في اشتباكات يوم الاثنين بالمنطقة الخضراء (فيديو)

أظهر مقطع فيديو رجلا عراقيا وهو يتلقى خبر مقتل أحد أولاده في الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الاثنين 29 أغسطس.

وبحسب الشخص الذي كان يصور الفيديو، فإن الرجل الذي كان في الاحتجاجات تلقى نبأ مقتل ابنه خلال الاشتباكات في بغداد.

وقتل 30 شخصا من أنصار التيار الصدري في العراق خلال الاشتباكات التي شهدتها بغداد، حسب حصيلة أعلنها مصدر طبي.

كما أصيب 570 من أنصار مقتدى الصدر خلال الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل الصدر أنصاره 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددا باستخدامهم العنف.

المصدر: RT