تونس.. شرطي يعثر على طفلة جزائرية مفقودة منذ الـ7 من يوليو

أفادت إذاعة "موزاييك" بأن شرطيا تونسيا نجح في الوصول إلى عائلة طفلة جزائرية عمرها 4 سنوات، تاهت منذ 7 يوليو عن عائلاتها المتواجدة بالجزائر.

وقام الأمني الذي يعمل بشرطة المرور بفريانة من ولاية القصرين وسط غرب تونس، بالعناية بالطفلة بعد العثور عليها بفريانة.

وذكرت أنها حملها إلى مركز للرعاية بإحدى المستشفيات العمومية حيث نالت العناية النفسية اللازمة.

وقالت الإذاعة التونسية الخاصة إن الأمني تواصل مع صفحات فيسبوك جزائرية، نشر فيها صور الطفلة، ليتمكن يوم الأربعاء 30 أغسطس 2022، من العثور على عائلتها.

ومن المتوقع أن تُسلم الطفلة لعائلتها مساء الأربعاء.

المصدر: إذاعة "موزاييك"