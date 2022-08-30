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"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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أعلنت شركة "طيران الإمارات" مساء الاثنين تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.

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مصدر أمني عراقي لـRT: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد أي توجيه بإيقافها
مصدر أمني عراقي لـRT: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد أي توجيه بإيقافها

وتسير "طيران الإمارات" أربع رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعية بين دبي والبصرة.

وكان مصدر أمني عراقي أكد عصر أمس استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي وأنه "لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف الرحلات".

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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