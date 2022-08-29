مصدر أمني عراقي لـRT: الرحلات الجوية مستمرة ولا يوجد أي توجيه بإيقافها

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي.

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وقال المصدر لـRT: "لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف الرحلات، والحركة الجوية مستمرة وبشكل طبيعي".

وأفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت إلى مبنى شبكة الإعلام العراقي حيث التلفزيون الرسمي، مضيفا أن أبواب شبكة الإعلام العراقي أغلقت بالكامل مع وجود أنباء عن نية المتظاهرين التوجه لها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد على خلفية مظاهرات نظمها التيار الصدري في المدينة.

المصدر: RT