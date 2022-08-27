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مركز المصالحة: مقتل جندي سوري بهجوم شنه مسلحون من التنف على موقع للجيش في تل طويل

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مركز المصالحة: مقتل جندي سوري بهجوم شنه مسلحون من التنف على موقع للجيش في تل طويل
Sputnik
عناصر من الجيش السوري
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل جندي سوري وإصابة اثنين بهجوم شنه مسلحون على موقع للجيش السوري غربي جبل تل طويل من منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية شمال شرق سوريا.

وقال نائب مدير المركز اللواء أوليغ يغوروف إن مسلحين من منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية في سوريا شنوا هجوما على مركز كتيبة لواء الدبابات 134 التابع للجيش السوري غرب جبل تل طويل، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين".

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وأوضح أن "الهجوم نفذه المسلحون بطائرة بدون طيار".

وأشار إلى أن الاعتداء يظهر عجز ما يسمى بـ"تحالف مكافحة الإرهاب" بقيادة واشنطن عن ضمان السيطرة على منطقة التنف وقمع الأعمال الإرهابية منها.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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