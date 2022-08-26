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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة

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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة
Sputnik
نظام "بانتسير" للدفاع الجوي (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة، خلال الغارة الإسرائيلية على مصياف أمس الخميس.

وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء أوليغ يغوروف، أن 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16" وجهت بين الساعة 19:16 و19:30 يوم 25 أغسطس، ضربة بـ4 صواريخ مجنحة و16 قذيفة موجهة من سماء شرق المتوسط استهدفت مركزا علميا سوريا للأبحاث في مدينة مصياف.

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وأكد البيان أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف موجهة، وذلك بواسطة أنظمة "بانتسير إس 1"، و"إس 75" روسية الصنع.

وأضاف أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودعات للأجهزة والمعدات الخاصة لمركز الأبحاث السوري.

المصدر: وكالات

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