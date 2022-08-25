"سانا": الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف (صور)

أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا.

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أنه يجري التأكد من أصوات انفجارات في المنطقة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الواقعة وسط سوريا.

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بينما ذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية محلية أن العدوان استهدف نقاطا طريق مصياف ـ وادي العيون، إضافة إلى محور البحوث، وجب رملة.

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المصدر: وسائل إعلام سورية