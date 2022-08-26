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السودان.. دفاع البشير يرفض مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية

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السودان.. دفاع البشير يرفض مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية
RT
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رفضت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت على عدم أحقيتها في استجواب أي سوداني.

ورأى عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي في مقابلة صحفية أن القضاء السوداني يمتلك من النزاهة ما يكفي لمحاكمة موكله، معتبرا أن القضاء السوداني الحالي يشتمل على عقوبات جزائية تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بعكس ما كان عليه في السابق، مما يمكنه من محاكمة أي متهم.

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وتابع قائلا: "في السابق لم يحتو القانون السوداني على عقوبات جزائية ضد الجرائم المسماة جرائم القانون الدولي الإنساني، وهي جرائم الحرب التي اشتملت عليها بروتكولات جنيف لعام ١٩٤٩م، والتي صادق عليها السودان، لكنه لم يتم تضمينه في القانون الجنائي، أما الآن فهي جرائم مضمنة ضمن القانون الجنائي السوداني".

 

المصدر: صحيفة الإنتباهة السودانية 

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