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مدعي عام الجنائية الدولية يفشل في الوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته السابقة

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مدعي عام الجنائية الدولية يفشل في الوصول إلى عمر البشير واثنين من قادة حكومته السابقة
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قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان هذه الأيام إنه فشل في الوصول إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزيري الدفاع والداخلية السابقين للتحقيق معهما.

وأكد المدعي العام لدى مخاطبته جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديوكونفرانس من الخرطوم أن مكتبه طلب مقابلة البشير وووزيري الدفاع والداخلية السابقين، عبد الرحيم احمد حسين، وأحمد هارون، ولكنه لم يجد الاستجابة من السلطات السودانية، وأكد أنه سيلح في طلبه لإكمال إجراءات التحقيق بشأن الشخصيات الثلاثة.

وعقد المدعي العام سلسلة لقاءات مع مسؤولين سودانيين إلى جانب قادة الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لبحث ملف تسليم البشير ووزرائه السابقين إلى المحكمة الجنائية الدولية، لا سيما وأن اتفاق جوبا نص صراحة على هذه الخطوة، بينما يتحفظ الجيش السوداني عليها ويبحث عن مخرج لمحاكمة مطلوبي الجنائية داخل السودان.

المصدر: RT

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