مدعي المحكمة الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى الخرطوم في وقت متأخر من أمس السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا": "وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء يوم السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له، في زيارة رسمية من 20 إلى 25 أغسطس".

وأضافت أنه سيعقد عددا من اللقاءات مع "كبار المسؤولين في الدولة، وسيقوم بزيارة إلى دارفور".

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الانسانية وجرائم حرب اثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في عام 2003.

واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية ضد الحكومة المركزية احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

ووقعت المحكمة الجنائية في أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية السودانية الانتقالية التي أطاح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عندما نفذ انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر من العام الماضي.

وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في يناير الماضي: "إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان".

وأضاف أن مكتبه أضُطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرا أيضا إلى أن "العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان".

وقتل في نزاع دارفور وفقا للأمم المتحدة 300 ألف شخص وشرد 2.5 مليون من منازلهم.

المصدر: أ ف ب