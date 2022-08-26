تونس.. مذكرة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي

قالت إذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قبلت اعتراض الإعلامي سمير الوافي شكلا وتأخير النظر في القضية إلى 16 سبتمبر مع إصدار مذكرة إيداع بالسجن في حقه.

وتم إيقاف سمير الوافي استنادا إلى منشور تفتيش صادر في حقه يتعلق بتنفيذ مضمون حكم جزائي غيابي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس قضى منذ يونيو الماضي بسجنه مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل.

وقد أحيل الوافي يوم الجمعة على أنظار الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بوصفها مصدر التفتيش والتي بادرت بإحالته على أنظار الدائرة الجناحية بعد تسجيل اعتراضه على الحكم الغيابي الصادر في حقه ليتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وتأجيل البت في الاعتراض الى جلسة يوم 16 سبتمبر القادم.

ويتعلق ملف القضية "بشكاية قدمتها مريم بن مامي ضد سمير الوافي وعلاء الشابي على خلفية تسريب فحوى مراسلات ومكالمات هاتفية بينهما رأت فيها الشاكية ثلبا لها وهتكا لعرضها".

وقضت المحكمة الابتدائية بعدم سماع الدعوى في حق سمير الوافي وعلاء الشابي فاستأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي في حق سمير الوافي فقط.

المصدر: "موزاييك"