مصر.. حبس ممثل ويوتيوبر على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة (فيديو)

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس الممثل حمادة صميدة، واليوتيوبر أحمد الدسوقي، وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ووجهت للمتهمين تهم "سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والإساءة إلى الشرطة المصرية، ونشر أخبار كاذبة".

وألقت الشرطة القبض على حمادة صميدة وأحمد الدسوقي بعد تداول فيلم قصير جسد خلاله صميدة دور ضابط شرطة، ومارس المتهمون فيه أفعالا رأت نيابة أمن الدولة أنها مسيئة للشرطة.

حمادة صميدة عمل نفسه ظابط ومعاه مخبرين فى مشهد تمثيلي كبسوا على ولد وبنت مفروض انهم فى اوضاع مخلة فناس كتير زعلت ازاى يقبضوا على اتنين فى جلسة غرام وافتكروا ان المشهدحقيقى فالداخلية قبضت عليهم واتهامتهم بالانضمام لجماعة ارهـ.ابية عشان بيشنعوا عليهم وهي بريئة من محاربه الرزيله😏 pic.twitter.com/eeSjAbZsgd — SA🦋MR (@samr0028) August 25, 2022

وأثار مقطع الفيديو الجدل بسبب ظهور ضباط شرطة ينصبون كمينا ويقومون بتوقيف شاب في سيارته وبرفقته فتاة، حيث ارتكبوا أفعالا مسيئة للشرطة.

وبفحص الفيديو تبين أنه مشهد تمثيلي قام به ممثل يوتيوبر واثنان آخران.

وعثرت الشرطة بحوزة المتهمين على مسدس صوت وجهاز لاسلكي تم استخدامهما في الفيلم القصير.

وحول موقف نقابة المهن التمثيلية من قرار حبس صميدة، أكد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين أن صميدة ليس عضوا بنقابة المهن التمثيلية، وأن النقابة ليس لها علاقة به من قريب أو بعيد.

جدير بالذكر أن صميدة هو ممثل مصري شارك بأدوار صغيرة في العديد من الأفلام والمسلسلات وحقق شهرة واسعة.

وظهر حمادة صميدة في أدوار عديدة منها أدوار درامية وسينمائية، ومن أشهر الأعمال التي ظهر فيها، فيلم "بوبوس" عام 2009، ومسلسل "الكبير أوي" عام 2010، ومسلسل "الحارة" عام 2010، ومسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2011، ومسلسل "الوالدة باشا" عام 2013، ومسلسل "فيفا أطاطا" عام 2014، وفيلم "واحد صعيدي" عام 2014، ومسلسل "مأمون وشركاه" عام 2016، وغيرها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية