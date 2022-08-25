الملك السعودي يوجه باستثمار مليار دولار في باكستان

وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستثمار مليار دولار في باكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وقالت الوكالة إن ذلك يأتي "تأكيدا على موقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق".

وأوضحت أن الإعلان عن ذلك المبلغ جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله من نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري.

وأبلغ الوزير السعودي نظيره الباكستاني بذلك التوجيه، إضافة إلى مناقشة العلاقات السعودية الباكستانية وسبل دعمها وتعزيزها.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية