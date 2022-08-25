النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام ضد الأسير السعدي

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد القيادي بحركة "الجهاد الإسلامي" في جنين بسام السعدي.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه "تم تقديم لائحة اتهام ضد السعدي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وتقديم خدمات له، وكذلك التحريض على الإرهاب ودعمه"، مشيرة إلى أنه "تم تمديد اعتقال بسام السعدي حتى يوم الأحد المقبل".

وكانت المحكمة العسكرية في عوفر، قد جددت مطلع الأسبوع، تمديد اعتقال السعدي، لخمسة أيام إضافية.

وأعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها تعتزم تقديم لائحة اتهام بحقه، وذلك علما بأن اسم السعدي كان قد ورد ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي.



ومطلع أغسطس الجاري، اعتقل الجيش الإسرائيلي، السعدي (61 عاما)، خلال عملية اقتحام واسعة نفذها في مخيم جنين.

المصدر: "معا"