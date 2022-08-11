محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال القيادي في "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي (فيديو)

مددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر اعتقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" بسام السعدي، بعد أسبوع من اعتقاله الذي أشعل فتيل جولة قتال بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة.

وحسب المعلومات فإنه تم تمديد اعتقال السعدي لـ6 أيام إضافية.

واعتقلت القوات الإسرائيلية السعدي في 1 أغسطس في مدينة جنين بالضفة الغربية. وأعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" على الإثر حالة التأهب، وقال الجيش الإسرائيلي إن لديه مؤشرات "ملموسة" على هجوم "وشيك" على حدود غزة، مما أدى إلى إغلاق المنطقة لعدة أيام.

مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر اعتقال القيادي بسام السعدي 6 أيام pic.twitter.com/0Wpz6rk0Ma — 🇵🇸✌️محمد محمود🇵🇸✌️ (@mhmdmhm00905481) August 11, 2022

ويوم الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل تيسير الجعبري، قائد حركة "الجهاد الإسلامي" في شمال غزة، وخالد منصور قائد الحركة في جنوب القطاع".

وخلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام، تم إطلاق 1175 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض أكثر من 380 قذيفة أطلقت باتجاه مناطق مأهولة بالسكان، بمعدل نجاح غير مسبوق يبلغ 97٪.

وقالت السلطات في غزة إن 45 شخصا قتلوا في القتال بينهم 16 طفلا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"