السفير الأمريكي في إسرائيل: نؤيد محاربة "الأشرار" في غزة

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نايدز، إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بـ"الكامل في حربها ضد إرهابيي غزة".

وقال نايدز للقناة 13: "هؤلاء أشرار.. نحن على علم بالوضع الذي يجري في غزة. لقد فهمنا أن هذه كانت عملية مهمة للإسرائيليين"، مشددا على "أنننا ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وحقها في اتخاذ الإجراءات التي تحتاجها بشكل أساسي للحفاظ على أمنها، لذلك نحن ندعم بالكامل تصرفات إسرائيل".

وأكد أنه "لم يتم إبلاغ الولايات المتحدة بالعملية في وقت مبكر. لكن لا أعتقد أننا فوجئنا، لأننا كنا مدركين للأفعال التي كانت تحدث، وكنا واضحين تماما في أننا ندعم أمن دولة إسرائيل".

ويوم الجمعة الماضي، شن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة أسفرت عن مقتل تيسير الجعبري، قائد حركة "الجهاد الإسلامي" في شمال غزة، وخالد منصور قائد الحركة في جنوب القطاع".

وخلال العملية التي استمرت ثلاثة أيام، تم إطلاق 1175 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ اعترض أكثر من 380 قذيفة أطلقت باتجاه مناطق مأهولة بالسكان، بمعدل نجاح غير مسبوق يبلغ 97٪.

وقالت السلطات في غزة إن 45 شخصا قتلوا في القتال بينهم 16 طفلا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"