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RT: أنباء عن غارة جوية مجهولة المصدر تستهدف موقعا عسكريا في حويجة صكر في دير الزور السورية

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RT: أنباء عن غارة جوية مجهولة المصدر تستهدف موقعا عسكريا في حويجة صكر في دير الزور السورية
Gettyimages.ru
طائرة حربية إسرائيلية
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أكد مصدر أمني عراقي لـRT بأن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت أحد المواقع العسكرية في منطقة ⁧حويجة صكر⁩ بمدينة ⁧ديرالزور شرق سوريا.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بسقوط 3 قذائف هاون على حقل "كونيكو" للغاز في سوريا القريب من الحدود مع العراق مستهدفة قاعدة أمريكية هناك.

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وكان الجيش الأمريكي ذكر في وقت سابق اليوم أنه استهدف منشآت لمجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) الكولونيل، جو بوتشينو، في بيان، أن تلك الضربات "تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن تلك الضربات".

المصدر: RT




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