البنتاغون: نحن على علم بالتقارير عن التبادل الجديد لإطلاق النار في سوريا ولن نتردد بالدفاع عن أنفسنا
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أكد البنتاغون أن واشنطن على علم بالتقارير عن تبادل إطلاق نار جديد في سوريا، بعد إعلان الجيش الأمريكي عن سلسلة ضربات جوية ضد منشآت تستخدمها الجماعات المتحالفة مع إيران في سوريا.
وقال كولين كال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسة في إفادة صحفية: "نحن على علم بالتقارير عن التبادل الجديد لإطلاق النار في سوريا، سنخبركم بالمزيد من التفاصيل عندما نعرف المزيد".
أضاف: "الجيش الأمريكي لن يتردد في الدفاع عن عناصره".
المصدر: "ديفديسكورس"