قوات الأمن الصومالية تعلن القضاء على مسلحي "حركة الشباب" الذين هاجموا الفندق بمقديشو

أعلنت أجهزة الأمن الصومالية أنه تم القضاء على مسلحي "حركة الشباب" الذين حاصروا فندقا في العاصمة مقديشو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قائد في قوات الأمن الصومالية قوله: "قوات الأمن أنهت الحصار والمسلحون قتلوا، ولم نسمع طلقة واحدة من المبنى خلال الساعة الماضية".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام صومالية، بأن عدد القتلى في هجوم مسلحي "حركة الشباب" على فندق "الحياة" في مقديشو ارتفع إلى 40 قتيلا، وأصيب أكثر من 70 آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي