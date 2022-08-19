"حركة الشباب" تعلن مسؤوليتها عن اقتحام فندق بسيارتين مفخختين في الصومال

أعلنت "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" مسؤوليتها عن هجوم استهدف مساء اليوم الجمعة فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف موقع صحيفة "الصومال اليوم" أن الحركة أعلنت أن انتحاريين اقتحموا "فندق الحياة" الذي يرتاده سياسيون وقيادات عليا في الدولة"، وأوضح أن مصادر وشهود أكدوا أن سيارتين مفخختين دخلتا إلى ساحة الفندق وانفجرتا بشكل متتال، وأعقب ذلك هجوم مسلح.

ونقل الموقع عن مصادر محلية أن "مسلحين اقتحموا فندق الحياة بالقرب من مطار مقديشو بعد هجوم عنيف، وأن 3 انفجارات على الأقل هزت الفندق، قبل اقتحامه من قبل المسلحين".

#UPDATE: Al Shabab has claimed the responsibility for an ongoing attack on Hayat hotel which locates near km4 junction, #Mogadishu. #Somaliapic.twitter.com/6tEPGJgmvW — Mohamed Salh (@MohamedSelh) August 19, 2022

وأكدت المصادر أن المواجهات مازالت حتى الآن (مساء الجمعة) داخل الفندق بين المسلحين المهاجمين وقوات الأمن، مؤكدة سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وقوات الأمن.

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن سلسلة من دوي الانفجارات المتتالية، سُمعت وسط مقديشو، وأعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين وقوات الأمن.

المصدر: "الصومال اليوم"