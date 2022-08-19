شرطة برلين تفتح تحقيقا بعد تصريحات محمود عباس عن "الهولوكوست"

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن شرطة برلين فتحت تحقيقا أوليا ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب تصريحاته بشأن المحرقة "الهولوكوست" خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الألمانية.

وأكدت الشرطة التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد"، ومفاده أن "عباس يخضع للتحقيق لاحتمال تحريضه على الكراهية بعد تلقيها شكوى جنائية رسمية".

ولكن وزارة الخارجية الألمانية قالت إن "عباس كممثل للسلطة الفلسطينية، سيتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية لأنه كان يزور البلاد بصفة رسمية".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "رغم البيان الرئاسي التوضيحي الذي صدر في أعقاب المؤتمر الصحفي في المستشارية الألمانية، تصر بعض الجهات على استمرار حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني ومحاولة قلب الحقائق وتزويرها وتحريفها".

وأضاف: "في ظل تأكيدنا على إدانة الهولوكست وعدم إنكاره نؤكد أن شعبنا تعرض ويتعرض لجرائم الاحتلال".

رغم البيان الرئاسي التوضيحي الذي صدر في اعقاب المؤتمر الصحفي في المستشارية الالمانية . تصر بعض الجهات على استمرار حملة التحريض ضد الرئيس الفلسطيني ومحاولة قلب الحقائق وتزويرها وتحريفها، وفي ظل تأكيدنا على ادانة الهولوكست وعدم انكاره نؤكد على ان شعبنا تعرض ويتعرض لجرائم الاحتلال. — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) August 19, 2022

يشار إلى أن التقليل من أهمية "الهولوكوست" يعتبر جريمة جنائية في ألمانيا، لكن فتح تحقيق أولي لا يستلزم تلقائيا إجراء تحقيق كامل.

يذكر أن ألمانيا لا تعترف بالأراضي الفلسطينية كدولة ذات سيادة، وهو موقف أكده المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء.

المصدر: abc news