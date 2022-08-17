الجزائر.. مصرع 10 أشخاص بحريق حافلة

أعلنت مصالح الدرك الجزائري اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 ضحايا كحصيلة أولية، لحريق حافلة للنقل الجماعي على الطريق الرابط بين القالة وولاية عنابة.

وأفاد بيان لمصالح الدرك الوطني تم نشره عبر صفحة "طريقي" على "فيسبوك"، باحتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني "رقم 84 أ" الرابط بين القالة وعنابة بالضبط على مستوى قرية المالحة.

وتابع البيان "حسب المعلومات الأولية للأسف أسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص".

كما طلبت قيادة الدرك الوطني من مستعملي الطريق الحيطة والحذر وتجنب السير في الطرق المحاذية للمساحات الغابية وهذا لتجنب المخاطر المتعلقة بالحرائق والارتفاع الهائل في درجات الحرارة والتي تؤثر حتما على سلامة الركاب والمركبة.

كما لقي شخصان مصرعهما وأصيب 24 آخرون الأربعاء، في حرائق غابات ضخمة اجتاحت عدة ولايات في الجزائر.

وأفادت الإذاعة الجزائرية الرسمية نقلا عن الحماية المدنية (الدفاع المدني)، بأن امرأة وفتاة توفيتا بمنطقة عين السبت بولاية سطيف شرقي البلاد جراء حريق غابات.

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إلى ذلك، سخر الجيش الجزائري مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، "إنه على إثر الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة، سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها".

وأكدت أنه يشكل دعما كبيرا لعمل مفارز الجيش في الميدان المشاركة في إخماد الحرائق المندلعة بمختلف المناطق الغابية والقرى المنكوبة.

وأضاف البيان أن الجيش وفي إطار مهامه الإنسانية النبيلة، وبالرغم من قوة الرياح التي حالت دون تدخل المروحيات في بعض المناطق، لن يدخر أي جهد ولن يتوانى في تجنيد وبذل كافة إمكاناته المادية والبشرية حتى الإخماد النهائي لكافة الحرائق المندلعة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية