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الجزائر.. امتداد الحرائق لتشمل 14 ولاية وإصابة 45 شخصا بحروق في سوق أهراس (صور + فيديو)

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الجزائر.. امتداد الحرائق لتشمل 14 ولاية وإصابة 45 شخصا بحروق في سوق أهراس (صور + فيديو)
سوق أهراس
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أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر يوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.

وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

وتم تسجيل إصابة 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

وتتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية

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