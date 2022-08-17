الجزائر.. امتداد الحرائق لتشمل 14 ولاية وإصابة 45 شخصا بحروق في سوق أهراس (صور + فيديو)

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر يوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.

وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.

وتم تسجيل إصابة 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

وتتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.

ادعو لينا 😢وصلت النار حت مستشفى ابن راشد وسط ولاية سوق اهراس علاش نحنا محقورين لا طائرات لا ولو كلينا من تهميش pic.twitter.com/mF57JI98jn — Saaidia fatima 🇩🇿💪🌷بنت الجزائر حرة👌فطيمة (@sad_fatoma) August 17, 2022

😭😭😭😭😭😭😢😢😢😞😞😞😞

ولاية #سوق_أهراس و #الطارف تستغتان 🥺

إخلاء جماعي للمنازل 🔥🔥🔥 هلع كبير و حالات إغماء بالجملة 😷🥵🤧 بسبب الحريق 🔥⚠️

يا ربي احفظ بلدنا يا ربي لطفك يا ربي لطفك 🤲لازم دعم من كل ولايات الوطن بسرعة قبل وقوع الكارثة ❤🇩🇿☝️



الله أكـــبــر pic.twitter.com/2aucHmaF1E — Saaidia fatima 🇩🇿💪🌷بنت الجزائر حرة👌فطيمة (@sad_fatoma) August 17, 2022

📍اللهم الطف بعبادك.. سوق أهراس تحترق pic.twitter.com/Xksd7DfCl0 — جزائــريه حــره مـن الزمـن الجميـل 🇵🇸🇩🇿 (@choumoukhdz) August 17, 2022

حرائق كبيرة جدا الآن في ولايتي #الطارف و #سوق_أهراس شرق #الجزائر

ألسنة اللهب تقترب من مناطق سكانية

اللهم بردا وسلاما🤲🇩🇿 pic.twitter.com/q4ItKpUVbu — ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ 🇩🇿 (@discoveralgeri7) August 17, 2022

سوق اهراس تحترق من جديد

غابات واد مجردة طريق الزعرورية pic.twitter.com/SQ3YLajJmt — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 17, 2022

جبال الزعرورية بولاية سوق اهراس تحترق،

الفيديو من وسط المدينة pic.twitter.com/Mc7bApldOf — ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 17, 2022

#الجزائر

سوق أهراس في الأثناء

موجة حرائق تحاصر أحياء سكنية #أنقذوا_سوق_أهراسpic.twitter.com/Bzo2JG6H4D — AHMED HAFSI - حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) August 17, 2022

" لا يعذب بالنار إلاَّ رب النار"

يا نار كوني بردا وسلاما على إخواننا في الطارف و سوق اهراس وفي كل مكان حسبنا الله في من أشعلها 🔥 وفي أصحاب الوعود الكاذبة في اقتناء طائرات الكنداير#الطارف_تحترق#سوق_اهراس_يحترقpic.twitter.com/x65DDzgi7I — السلطة للشعب 7☆8 Power To The People (@7pttp8) August 17, 2022

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية