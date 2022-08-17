الجزائر.. امتداد الحرائق لتشمل 14 ولاية وإصابة 45 شخصا بحروق في سوق أهراس (صور + فيديو)
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر يوم الأربعاء، عن تسجيل مصالحها 39 حريقا في 14 ولاية عند الساعة الرابعة مساء، بعدما كانت 10 ولايات عند منتصف النهار.
وتم تسجيل 16 حريقا بولاية الطارف، 3 في كل من سوق أهراس، سطيف، قالمة، وحريقين في كل من سكيكدة، تيبازة، وحريق واحد في تيزي وزو، باتنة، ميلة، عنابة، قسنطينة، برج بوعريريج وجيجل.
وتم تسجيل إصابة 45 شخصا بإصابات خفيفة بولاية سوق أهراس، بينهم 4 بحروق خفيفة والباقي باختناق من جراء دخان الحريق وتم إسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية.
وتتواصل عمليات الإخماد حيث تدخلت الوحدة الجوية بكل من سكيكدة، الطارف وسوق أهراس.
ادعو لينا 😢وصلت النار حت مستشفى ابن راشد وسط ولاية سوق اهراس علاش نحنا محقورين لا طائرات لا ولو كلينا من تهميش pic.twitter.com/mF57JI98jn— Saaidia fatima 🇩🇿💪🌷بنت الجزائر حرة👌فطيمة (@sad_fatoma) August 17, 2022
😭😭😭😭😭😭😢😢😢😞😞😞😞— Saaidia fatima 🇩🇿💪🌷بنت الجزائر حرة👌فطيمة (@sad_fatoma) August 17, 2022
ولاية #سوق_أهراس و #الطارف تستغتان 🥺
إخلاء جماعي للمنازل 🔥🔥🔥 هلع كبير و حالات إغماء بالجملة 😷🥵🤧 بسبب الحريق 🔥⚠️
يا ربي احفظ بلدنا يا ربي لطفك يا ربي لطفك 🤲لازم دعم من كل ولايات الوطن بسرعة قبل وقوع الكارثة ❤🇩🇿☝️
الله أكـــبــر pic.twitter.com/2aucHmaF1E
📍اللهم الطف بعبادك.. سوق أهراس تحترق pic.twitter.com/Xksd7DfCl0— جزائــريه حــره مـن الزمـن الجميـل 🇵🇸🇩🇿 (@choumoukhdz) August 17, 2022
حرائق كبيرة جدا الآن في ولايتي #الطارف و #سوق_أهراس شرق #الجزائر— ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ 🇩🇿 (@discoveralgeri7) August 17, 2022
ألسنة اللهب تقترب من مناطق سكانية
اللهم بردا وسلاما🤲🇩🇿 pic.twitter.com/q4ItKpUVbu
سوق اهراس تحترق من جديد— ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 17, 2022
غابات واد مجردة طريق الزعرورية pic.twitter.com/SQ3YLajJmt
جبال الزعرورية بولاية سوق اهراس تحترق،— ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) August 17, 2022
الفيديو من وسط المدينة pic.twitter.com/Mc7bApldOf
#الجزائر— AHMED HAFSI - حفصي أحمد (@hafsi_ahmed1) August 17, 2022
سوق أهراس في الأثناء
موجة حرائق تحاصر أحياء سكنية #أنقذوا_سوق_أهراسpic.twitter.com/Bzo2JG6H4D
تلتهم احياء بمدينة #سوق_أهراسpic.twitter.com/rYAsDjqNkU— عبد الوهّاب (@abdelwahab_bbm) August 17, 2022
" لا يعذب بالنار إلاَّ رب النار"— السلطة للشعب 7☆8 Power To The People (@7pttp8) August 17, 2022
يا نار كوني بردا وسلاما على إخواننا في الطارف و سوق اهراس وفي كل مكان حسبنا الله في من أشعلها 🔥 وفي أصحاب الوعود الكاذبة في اقتناء طائرات الكنداير#الطارف_تحترق#سوق_اهراس_يحترقpic.twitter.com/x65DDzgi7I
#سوق_أهراس_تحترقpic.twitter.com/tpicD14Mu9— Achour Ali (@AchourAli12) August 17, 2022
المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية