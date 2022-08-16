العراق.. "كتائب حزب الله" في بيان: سنتخذ قرارات ميدانية للحفاظ على السلم المجتمعي

هددت حركة "كتائب حزب الله" في العراق، اليوم الثلاثاء، باتخاذ قرارات ميدانية للحفاظ على السلم المجتمعي وفقا لبيان صحفي.

وذكرت الحركة أن "ما يمر به عراقنا العزيز من أزمات ونزاعات توجب على العقلاء الأخذ بالحكمة، واحترام السلطة القضائيّة، والاحتكام إلى الدستور الذي اكتسب شرعيته من الاستفتاء الشعبي وتقديم مبدأ الصلح، والحلول السلمية، بديلا عن التصعيد بالتهديد والوعيد".

وأضافت أن "الخروج من قاعدة التعامل السلمي، والاحتجاج المشروع إلى لغة التأجيج، والاستقواء بالجمهور، وترويع الآمنين، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس، وجرهم إلى المجهول، قد يؤدي إلى صراع داخلي يعود بالبلاد إلى عهد الظلم والاستبداد، والدكتاتورية والمقابر الجماعية".

وتابعت: "وفي الوقت الذي تؤكد فيه كتائب حزب الله عدم مشاركتها في أي من الحكومات فإنها ستبقى مدافعة عن النظام العام، وعن المقدسات، وحفظ الدماء والأعراض كما كان موقفها الشرعي ضد حزب البعث الصدامي المجرم، وكما قاومت الاحتلال الأمريكي والدول المتحالفة معه، ووقفت حصنا منيعا بوجه داعش لإنقاذ بغداد من السقوط".

وختمت الحركة بيانها: "ولمقتضيات المصلحة العامة وحتى لا تنزلق الأمور إلى ما يريده العدو وعملاؤه، ولوأد الفتنة التي قد تعصف بالعراق وأهله، وتحرق الأخضر واليابس، ومن منطلق النصوص، وسيرة المعصومين عليهم السلام، وفتاوى علمائنا الأعلام، التي أكدت وأوجبت قطع الطرق على البغاة أيا كان ما يدعون ، وإلى أي فريق ينتمون، فإننا في كتائب حزب الله سنتخذ قرارات ميدانية تهدف إلى حماية السلم المجتمعي، عملا بالتكليف لدفع الشر عن شعبنا العزيز".

المصدر: RT