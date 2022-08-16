الصدر يعلن تأجيل تظاهرة السبت إلى "إشعار آخر"

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل تظاهرة يوم السبت المقبل إلى "إشعار آخر".

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وقال في بيان صحفي: "مستمرون بالإصلاح ومستمرون بالثورة ضد فسادكم أيها الفاسدون، وسياستكم بالتشبه بخطواتنا دليل على إفلاسكم والإصرار على فسادكم (في إشارة إلى الإطار التنسيقي)".



وأضاف: "إن كنتم تراهنون على (حرب أهلية) فأنا أراهن على الحفاظ على (السلم الأهلي) وإن الدم العراقي غال بل أغلى من كل شيء, لكنني حبا بالعراق وعشقا لشعبه ومقدساته، أعلن تأجيل موعد تظاهرة يوم السبت إلى إشعار آخر, لكي أفشل مخططاتكم الخبيثة ولكي لا أغذي فسادكم بدماء العراقيين الذين راح الكثير منهم ضحية لفسادكم وشهواتكم ولكي تبقى قيادات الفساد تعيث في الأرض فسادا".

المصدر: RT