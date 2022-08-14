مسؤول أردني: تلوث محدود بمادة زيتية في رصيف ميناء حاويات العقبة

قال مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إنه تمت صباح الأحد ملاحظة تلوث محدود بمادة زيتية في منطقة رصيف ميناء الحاويات، وأن العمل جار على معالجة التلوث.

وأضاف مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نضال المجالي، أنه تم توجيه كافة الجهات المعنية من مديرية البيئة والمحمية البحرية في سلطة منطقة العقبة للتحقق من مصدر هذه المادة وبمشاركة الهيئة البحرية ومركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث وبعد التحقق تم التحديد الأولي للمصدر والناتج عن احد السفن المهيأة للاصطفاف.

ولفت إلى أنه تم التوجيه لحجز الباخرة للمقتضى القانوني وصدور نتائج التحقيق النهائية، علما بأنه تم ايقاف المصدر كليا والكشف على كافة الأرصفة والشواطىء وما زال العمل جاري على معالجة التلوث والذي يتمثل بجزء محصور في أحد أطراف أرصفة ميناء الحاويات إلى جانب عدد من البقع البسيطة المساحة المتحركة في البحر باتجاه الشاطىء الجنوبي.

وأكد المجالي أن العمل مستمر بأعلى جاهزية وتشاركية لضمان عدم الحاق الضرر في الحياة البحرية والتجمعات المرجانية، وذلك لصغر حجم البقع المنتشرة والتي تسير بسرعة حسب حركة الموج باتجاه الجنوب.

وتوقع المجالي إزالة كافة آثار التلوث خلال الساعات القادمة مع استمرار المراقبة لإزالة البقع الصغيرة المنتشرة.

المصدر: عمون