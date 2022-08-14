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البرهان: الجيش لن ينحاز لأي طرف

أخبار العالم العربي

البرهان: الجيش لن ينحاز لأي طرف
AFP
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "الحلول لأزماتنا لن تأتي إلا بحكومة توافق أو الذهاب إلى الانتخابات".

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وفي عيد الجيش، قال البرهان: "القوات المسلحة ستستجيب إلى تطلعات الشعب السوداني المشروعة في نظام حكم ديمقراطي تحت ظل حكومة".

وأضاف: "الحلول لأزماتنا لن تأتي إلا بحكومة توافق أو الذهاب إلى الانتخابات".

وأردف البرهان: "الجيش لن ينحاز لأي طرف".

وانطلقت اليوم الأحد احتفالات القوات المسلحة السودانية بذكرى اليوم الوطني للجيش من مدينة شندي في ولاية نهر النيل، وذلك بحضور قيادات من القوات المسلحة، وتستمر المناسبة إلى 21 أغسطس داخل وخارج الخرطوم وسط عديد من البرامج.

المصدر: "السوداني"

 

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