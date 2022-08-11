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السودان.. البرهان يدعو الأحزاب وقوى الثورة للتوافق من أجل تشكيل حكومة مدنية

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السودان.. البرهان يدعو الأحزاب وقوى الثورة للتوافق من أجل تشكيل حكومة مدنية
Gettyimages.ru
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأحزاب، وقوى الثورة في البلاد للتوافق من أجل تشكيل حكومة مدنية لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

ودعا البرهان أيضا إلى استكمال مؤسسات الانتقال المتبقية، استعدادا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بنهاية المرحلة الانتقالية.

وجدد تأكيدات المؤسسة العسكرية بالانسحاب من العملية السياسية.

وجاء ذلك خلال لقائه بسفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكن غازيل، بمناسبة انتهاء عملها في السودان، بحسب بيان نشره المجلس يوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وخلال اللقاء عبر البرهان عن شكره وتقديره لمواقف مملكة النرويج الداعمة للسودان وجهودها في إسناد عملية السلام في البلاد، من أجل سودان آمن ومستقر.

كما أكد رئيس مجلس السيادة حرص السودان على تنمية وتطوير علاقاته مع مملكة النرويج.

المصدر: وسائل إعلام سودانية

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