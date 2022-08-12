السعودية: مطلوب أمني يفجر نفسه في جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، أن أحد المطلوبين الأمنيين، قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في محافظة جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إنه "إلحاقا للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، تمكنت المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة وهو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة".

وأفاد بأنه "عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".

#رئاسة_أمن_الدولة: المطلوب أمنياً عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، رصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.#واس_عامpic.twitter.com/IAdbRmIYmM — واس العام (@SPAregions) August 12, 2022

المصدر: "واس"