قيادي في "الجهاد الإسلامي": مصر ملزمة بالتوضيح بشأن الأسيرين

قال القيادي في حركة الـجهـاد الإسلامي محمد الهندي، إن "مصر ملزمة بالإجابة والتوضيح بشأن التعهد الإسرائيلي بالإفراج عن الأسيرين وتنفيذ بنود وقف النار".

وأضاف الهندي في تصريحات لـ "شبكة قدس" أن الحركة استوعبت "صدمة الضربة الأولى باغتيال (القيادي في "سرايا القدس" تيسير) الجــعبـري"، وأضاف: "كنا مستعدين لحرب استنزاف طويلة، والاحتلال لم يحقق أهدافه بالقضاء على "سرايا القـدس"، أو إحداث فتنة بين فصائل المقاومة".

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وأوضح الهندي أن "الاحتلال توهم أنه قد يكسر الجهاد الإسلامي، وظن أن سرايا القدس ستقصف الغلاف (مستوطنات غلاف غزة) فقط، بعد اغتيال الجــعبـري لكن الصواريخ ضربت تل أبيب ومناطق بعيدة".

وأكد الهندي أن "الوحدة الصاروخية لدينا لم تخسر أي مقاتل" قائلا إن "الاحتلال المجرم استقوى على المدنيين".

المصدر: "شبكة قدس" الإخبارية