حركة "فتح" تشكر السيسي

أعربت حركة "فتح" في مصر عن شكرها وتقديرها للجهود المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي في وقف الحرب بين إسرائيل و"الجهاد الإسلامي" ودعمه للقضية الفلسطينية.

وفي بيان لها، قالت "فتح": "حركة فتح في جمهورية مصر العربية تتقدم بكل الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية على الجهود التي بذلتها لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وعلى كل ما تقدمه مصر من دعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه في استقلال دولته الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

ومساء أمس الأحد، دخلت الهدنة بين اسرائيل وحركة "الجهاد الاسلامي" حيز التنفيذ بوساطة مصرية بعد اتفاق على وقف اطلاق النار بدأ الساعة 11:30 ليلا.

المصدر: RT