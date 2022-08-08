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القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتعتقل فلسطينيين (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتعتقل فلسطينيين (فيديو + صور)
AP
صورة تعبيرية
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عدد من الفلسطينيين، قرب مقر الاستخبارات في عين منجد بمدينة رام الله.

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله صباح اليوم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

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المصدر: "شبكة قدس"

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