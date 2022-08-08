القوات الإسرائيلية تقتحم رام الله وتعتقل فلسطينيين (فيديو + صور)

اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عدد من الفلسطينيين، قرب مقر الاستخبارات في عين منجد بمدينة رام الله.

وأفادت شبكة "قدس" الإخبارية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله صباح اليوم، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

تغطية صحفية: "الاحتلال يعتقل فلسطينيين قرب مقر الاستخبارات في عين منجد برام الله، قبل قليل". pic.twitter.com/wcXDq5iGko — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 8, 2022

إقرأ المزيد

المصدر: "شبكة قدس"