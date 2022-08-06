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مراسلتنا: اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة رام الله قرب مستوطنه بيت إيل (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: اندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة رام الله قرب مستوطنه بيت إيل (فيديو)
RT
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أفادت مراسلتنا باندلاع مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة رام الله، قرب مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية.

هذا وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف طاقم قناة RT الصحفي مباشرة بالرصاص والغاز.

ولليوم الثاني على التوالي، يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة، في استهدافه لحركة "الجهاد الإسلامي"، في حين ترد الحركة بإطلاق عشرات الصواريخ على المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

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المصدر: RT

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