بالفيديو قصف على غزة .. وعدد الضحايا يرتفع إلى 10

استهدف الجيش الإسرائيلي عددا من المواقع في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص حسب آخر إحصاء أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

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وأسفر استهداف أحد تلك المواقع عن مقتل القيادي في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تيسير الجعبري، وهو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي إضافة إلى حركة الجهاد.

وهناك مواقع أخرى استهدفها الجيش الإسرائيلي دون أن ترد معلومات فلسطينية حول طبيعتها، بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نقاطا عسكرية للحركة، ونشاط فيها.

كما أفاد مراسلنا طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت أرضا زراعية في منطقة نتساريم بجنوب مدينة غزة بعدة صواريخ.

المصدر: RT