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مراسلنا: طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية في منطقة نتساريم بجنوب مدينة غزة بعدة صواريخ

مسلحون من مختلف الفصائل الفلسطينية يشاركون في مسيرة دعما لغزة بمخيم جنين (فيديوهات + صورة)

أخبار العالم العربي

مسلحون من مختلف الفصائل الفلسطينية يشاركون في مسيرة دعما لغزة بمخيم جنين (فيديوهات + صورة)
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انطلقت مساء اليوم الجمعة، مسيرة في مخيم جنين بالضفة الغربية، تواجد فيها مسلحون من مختلف الفصائل الفلسطينية دعما لغزة عقب التطورات الأخيرة.

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وشهد مخيم جنين في الضفة الغربية استنفارا للمسلحين، حيث قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين: "نعلن الاستنفار الكامل في مدن ومخيمات الضفة الغربية والبدء باستهداف نقاط الجيش الإسرائيلي على امتداد الضفة".

المصدر: RT

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