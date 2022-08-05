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مراسلنا: طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف أرضا زراعية في منطقة نتساريم بجنوب مدينة غزة بعدة صواريخ

بلدية تل أبيب تفتح الملاجىء

أخبار العالم العربي

بلدية تل أبيب تفتح الملاجىء
AP
صورة تعبيرية
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أفادت مراسلتنا بأن بلدية تل أبيب فتحت الملاجئ عقب إطلاق "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، عشرات الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية.

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وبدأت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، تنفيذ قصف استهدف عددا من المواقع داخل اسرائيل ردا على مقتل قائد كبير في حركة الجهاد الاسلامي ومدنيين في قصف اسرائيلي.

وتم إطلاق أكثر عشرات الصواريخ من غزة نحو إسرائيل، إذ استهدفت الصواريخ الفلسطينية مناطق جنوب تل أبيب وبات يام وحولون وريشون لتسيون، كما تم استهداف سيدروت بعدد من الصواريخ من قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 33 صاروخا من أصل 80 أطلقت من قطاع غزة.

في حين أكدت "سرايا القدس" أنها أطلقت أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل ضمن "ردها الأولي" على اغتيال القائد  تيسير الجعبري وعدد من عناصرها في الغارات على قطاع غزة.

المصدر: RT

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