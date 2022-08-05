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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة

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شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.

وأفادت مصادر إعلامية بأن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت نقطة لسرايا القدس شمال القطاع، مما تسبب بإصابات لم يقع تحديدها بعد. كما تم سماع دوي انفجارات غرب القطاع.



وبحسب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي تم إطلاق تسمية "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وتم تنبيه سكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ.


المصدر: RT

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