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أتباع الصدر يرفعون راية الإمام الحسين فوق مبنى البرلمان العراقي (صورة)

أخبار العالم العربي

أتباع الصدر يرفعون راية الإمام الحسين فوق مبنى البرلمان العراقي (صورة)
AP Anmar Khalil
احتجاجات أتباع الصدر في العراق
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رفع أتباع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، راية الإمام الحسين فوق مبنى البرلمان العراقي، خلال احتجاجاتهم واقتحامهم للمبنى.

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كما أفاد إعلام التيار الصدري بأنه "سيتم إقامة مجلس حسيني في بناية مجلس النواب، بمناسبة حلول شهر محرم الحرام".

أتباع الصدر يرفعون راية الإمام الحسين فوق مبنى البرلمان العراقي (صورة)

وأفاد مراسل RT في العراق بأن أتباع مقتدى االصدر، دخلوا المنطقة الخضراء واقتحموا مبنى البرلمان، اليوم، فيما شهدت الاحتجاجات صدامات مع القوى الأمنية، أسفرت عن جرحى.

وتأتي تظاهرات الصدر بعد أن رشح خصمه "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يسعى زعيم التيار الصدري إلى منع عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم والخاصة باختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

المصدر: RT

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