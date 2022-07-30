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تزامنا مع تظاهرات أتباع الصدر.. "الإطار التنسيقي" يدعو الشعب العراقي إلى تظاهرات "سلمية"

بالصور.. متظاهرون يستحمون في نافورة مجلس النواب العراقي

أخبار العالم العربي

بالصور.. متظاهرون يستحمون في نافورة مجلس النواب العراقي
RT
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في إطار احتجاجاتهم، دخل أتباع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى االصدر، اليوم السبت، المنطقة الخضراء واقتحموا مبنى البرلمان.

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وفي حين شهدت هذه الاحتجاجات صدامات مع القوى الأمنية أسفرت عن عدد من الإصابات، قام عدد من المتظاهرين بالاستحمام في نافورة مجلس النواب العراقي.

بالصور.. متظاهرون يستحمون في نافورة مجلس النواب العراقي
RT

بالصور.. متظاهرون يستحمون في نافورة مجلس النواب العراقي
RT

وتأتي التظاهرات بعد أن رشح خصمه "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث يسعى زعيم التيار الصدري إلى منع عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم والخاصة باختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

المصدر: RT

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