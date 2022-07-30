العراق.. "وزير القائد" يحمل الكتل السياسية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين

حمل حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، اليوم السبت، الكتل السياسية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين.

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وكتب على حسابه الرسمي: "بسمه تعالى، نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين".

وأضاف: "فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها. سرقتم أموال العراق فكفاكم تعد على الدماء الطاهرة".

وذيل تغريدته بوسم (الشعب_خط_أحمر).

يذكر أن حساب "وزير القائد" هو حساب يمثل وجهة نظر الصدر الرسمية، ويحصل أتباعه على التوجيهات منه.



المصدر: RT