العراق.. "وزير القائد" يحمل الكتل السياسية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين
AP Anmar Khalil
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حمل حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، اليوم السبت، الكتل السياسية مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين.
وكتب على حسابه الرسمي: "بسمه تعالى، نحمل الكتل السياسية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين".
وأضاف: "فالقوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها. سرقتم أموال العراق فكفاكم تعد على الدماء الطاهرة".
وذيل تغريدته بوسم (الشعب_خط_أحمر).
يذكر أن حساب "وزير القائد" هو حساب يمثل وجهة نظر الصدر الرسمية، ويحصل أتباعه على التوجيهات منه.
المصدر: RT