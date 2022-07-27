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مصر تحصل من روسيا على مجموعات اختبار للكشف عن فيروس جدري القردة

أخبار العالم العربي

مصر تحصل من روسيا على مجموعات اختبار للكشف عن فيروس جدري القردة
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سلمت روسيا إلى الجانب المصري دفعة تجريبية من مجموعات أدوات اختبار للكشف عن فيروس جدري القردة، من إنتاج مركز فيكتور الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

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وكان وزير الخارجية الروسي قد صرّح في وقت سابق بان روسيا نقلت مجموعات اختبار لتشخيص جدري القردة إلى الكونغو، لافتا خلال زيارته لهذا البلد الإفريقي إلى أنه "في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون، في إنشاء مختبر مشترك للدراسة والوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة".

يشار على أن مركز "فيكتور" الروسي العلمي قد انتج علاوة على أدوات اختبار لاكتشاف عدوى جدري القردة، عقارا واعدا أطلق عليه اسم "NIOCH-14"، وهو دواء فعال مضاد لجميع فيروسات أورثوبوكس، بما فيها جدري القردة.

المصدر: RT

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