روسيا تهدي الكونغو أطقم اختبار لجدري القردة

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن روسيا نقلت أنظمة اختبار لتشخيص جدري القردة إلى الكونغو.

وتابع لافروف، خلال زيارته إلى الكونغو، أنه "في ضوء انتشار الأوبئة المختلفة على كوكبنا، فقد أشرنا إلى الاهتمام بتطوير شكل جديد من التعاون، في إنشاء مختبر مشترك للدراسة والوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة".

وأضاف الوزير الروسي: "في هذا الصدد، سلمنا لأصدقائنا شحنة إنسانية على شكل مجموعات اختبار لتشخيص جدري القردة".

ويقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بجولة إفريقية يزور فيها مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا، حيث صرح، خلال لقاء حصري له مع RT في وقت سابق، بأن روسيا لديها علاقات طويلة الأمد وجيدة مع إفريقيا، منذ أيام الاتحاد السوفيتي، مضيفا أن موسكو تعمل بنشاط في السنوات الأخيرة على استعادة موقعها في القارة السمراء، مشيرا إلى أن هذا النهج تشاركها فيه الدول الإفريقية.

المصدر: RT