"السياسي الأعلى" في صنعاء: تجديد الهدنة يقتضي صرف المرتبات وإعادة الخدمات

أعلن المجلس السياسي الأعلى في العاصمة اليمنية صنعاء أن تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات جميع الموظفين، وإعادة الخدمات التي قطعت نتيجة الحرب.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الذي شكلته حركة "أنصار الله" (الحوثيين).

وشدد الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس مهدي المشاط، على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن المجلس أن "تجديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين وبقية الخدمات التي قطعها العدوان ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني".

وقالت الوكالة إن المجلس السياسي الأعلى، بادر إلى "فتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة وتم توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة، فيما لم يلتزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة لصرف المرتبات.

ووصف المجلس السياسي الأعلى صرف المرتبات والمعاشات بأنه "استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين".

المصدر: وكالة "سبأ"