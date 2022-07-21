بعد 5 أيام من زواجه.. تشييع جثمان "عريس بغداد" الذي قضى في القصف التركي (صور)

نشر موقع "السومرية نيوز" العراقي صورا لتشييع أحد ضحايا القصف التركي الذي استهدف السياح في مصيف برخ بمحافظة دهوك بشمال العراق.

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وأفاد الموقع بأن الصور لتشييع العريس عباس العوادي الذي انتهت حياته، بعد 5 أيام من زواجه، حيث لم يهنأ بزواجه طويلا، فالقصف أنهى حياته قبل أن يبدأها بشهر عسل، الذي تحول إلى شهر دم وأحزان لعائلته ومحبيه.

وتعرض أحد المصايف في محافظة دهوك العراقية أمس الأربعاء إلى قصف مدفعي، أسفر عن قتل 9 مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، ويقوم باستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وبسحب القائم بالأعمال العراقي من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.

المصدر: السومرية