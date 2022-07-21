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الكاظمي يستقبل في مطار بغداد الدولي جثامين ضحايا القصف التركي (صور)

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الكاظمي يستقبل في مطار بغداد الدولي جثامين ضحايا القصف التركي (صور)
الكاظمي يستقبل جثامين ضحايا القصف التركي في مطار بغداد الدولي
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استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في مطار بغداد الدولي، جثامين ضحايا القصف التركي، أمس الأربعاء، على محافظة دهوك بشمال العراق.

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وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي استقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".

وأضاف: "تقدم الكاظمي مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".

وتابع البيان، أن "الكاظمي التقى عوائل الشهداء، وقدم لهم تعازيه ومواساته، ووجه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم".

الكاظمي يستقبل في مطار بغداد الدولي جثامين ضحايا القصف التركي (صور)
الكاظمي يستقبل في مطار بغداد الدولي جثامين ضحايا القصف التركي (صور)
الكاظمي يستقبل في مطار بغداد الدولي جثامين ضحايا القصف التركي (صور)

المصدر: RT

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