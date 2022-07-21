نقل جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك جوا إلى بغداد (صور+ فيديو)  

نقلت جثامين ضحايا القصف التركي، اليوم الخميس، جوا إلى بغداد عبر مطار أربيل الدولي، بمشاركة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

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يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك بشمال العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استدعاء السفير التركي لدى بغداد، كما قرر رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.

المصدر: RT