 
مباشر

نقل جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك جوا إلى بغداد (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgql

نقلت جثامين ضحايا القصف التركي، اليوم الخميس، جوا إلى بغداد عبر مطار أربيل الدولي، بمشاركة رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

إقرأ المزيد
الداخلية العراقية تكشف تفاصيل الهجوم التركي على دهوك والإعلام ينشر أسماء الضحايا
الداخلية العراقية تكشف تفاصيل الهجوم التركي على دهوك والإعلام ينشر أسماء الضحايا

يشار إلى أن قصفا تركيا، استهدف في وقت سابق من أمس الأربعاء، مصيف برخ بمحافظة دهوك بشمال العراق، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.

وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، استدعاء السفير التركي لدى بغداد، كما قرر رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة وتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.

نقل جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك جوا إلى بغداد (صور+ فيديو)  

نقل جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك جوا إلى بغداد (صور+ فيديو)  

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)