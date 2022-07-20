منظمة مغربية: مقتل 27 مهاجرا خلال محاولات اقتحام الحدود الشهر الماضي

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا أشارت فيه إلى أن حصيلة ضحايا محاولات مئات المهاجرين الشهر الماضي اقتحام الحدود مع جيب مليلية، أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 27 شخصا، معظمهم من السودان وجنوب السودان وتشاد، لقوا حتفهم في هذه المحاولة، مرجحة أن يرتفع هذا العدد حيث عانى الكثيرون من إصابات خطيرة ولا يزال 64 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الحكومة المغربية قد ذكرت في وقت سابق أن 23 قتلوا في محاولة اقتحام الحدود يوم 24 يونيو.

المصدر: AP