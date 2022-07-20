 
مباشر

منظمة مغربية: مقتل 27 مهاجرا خلال محاولات اقتحام الحدود الشهر الماضي

أخبار العالم العربي

منظمة مغربية: مقتل 27 مهاجرا خلال محاولات اقتحام الحدود الشهر الماضي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgmh

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا أشارت فيه إلى أن حصيلة ضحايا محاولات مئات المهاجرين الشهر الماضي اقتحام الحدود مع جيب مليلية، أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.

وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 27 شخصا، معظمهم من السودان وجنوب السودان وتشاد، لقوا حتفهم في هذه المحاولة، مرجحة أن يرتفع هذا العدد حيث عانى الكثيرون من إصابات خطيرة ولا يزال 64 شخصا في عداد المفقودين.

وكانت الحكومة المغربية قد ذكرت في وقت سابق أن 23 قتلوا في محاولة اقتحام الحدود يوم 24 يونيو.

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)