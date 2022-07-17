فيصل بن فرحان معلقا على مصافحة "القبضة" بين بايدن والأمير محمد بن سلمان: فوز لبايدن

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن صورة مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بـ"القبضة"، كانت بمثابة "فوز" للرئيس الأمريكي.

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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، سأل مقدم البرنامج فيصل بن فرحان: "لقد تعرض الرئيس بايدن للكثير من الانتقادات بسبب الصورة التي التقطت لمصافحة القبضة مع الأمير محمد بن سلمان..ما الذي خرج به الرئيس بايدن من ذلك؟".

ليجيب بن فرحان: "خرج من ذلك بلقاء مع زعيم رئيسي في المنطقة..وأعتقد أنه خرج من ذلك بإعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة".

وقال بن فرحان: "أرى الصورة بمثابة فوز للرئيس بايدن".

وأوضح قائلا: "لا أعرف لماذا نحن عالقون بمصافحة القبضة.. التقى الزعيمان، تبادلا المجاملات، هذا طبيعي جدا".

المصدر: "سي إن إن"