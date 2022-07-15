صحفية أمريكية تحرج بايدن: هل لا تزال السعودية منبوذة؟

طرحت صحفية أمريكية على الرئيس جو بايدن سؤالا أحرجه خلال اجتماعه في جدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الجمعة.

ووجهت الإعلامية الأمريكية سؤالها لبايدن بصوت عال قائلة: "الرئيس بايدن، هل السعودية لا تزال منبوذة؟"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثق ردة فعل ولي العهد السعودي إثر طرح السؤال.

وأظهر مقطع الفيديو تبسم الأمير محمد بن سلمان ساخرا، بينما تجاهل الرئيس جو بايدن الرد على السؤال.

وضعت إعلامية أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج، خلال اجتماعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



ووجهت الإعلامية الأمريكية، سؤالها لبايدن بصوت عال، قائلةً: "الرئيس بايدن، هل السعودية لا تزال منبوذة؟".



وأظهر مقطع الفيديو، تبسم الأمير محمد بن سلمان . pic.twitter.com/2nfda1rZ2q — ابوراكان 🇸🇦 (@mmalsultan2030) July 15, 2022

مراسلة أمريكية تصرخ :



- الرئيس بايدن ، هل السعودية لا تزال منبوذة؟#بايدنpic.twitter.com/qrjMdnD4Rv — فيصل الحربي (@boabdallah49) July 15, 2022

وفي بداية شهر يوليو، أحدثت البيت الأبيض ضجة بعد تأكيد المتحدثة باسمه كارين جان بيير تصريح بايدن بأن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن".

وأكدت كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، مضيفة "الكلام لا يزال قائما".

وفي سؤال خلال الإحاطة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، حيث نص السؤال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء قتل الإعلامي جمال خاشقجي وقال الرئيس إنه سيدفع السعودية لدفع الثمن وإن المملكة منبوذة، كيف تتوافق تقارير نية الرئيس الأمريكي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد مع هذه التصريحات السابقة؟".

وردت جان بيير قائلة: "أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها أنت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".

البيت الابيض: بايدن متمسك بكلماته بجعل السعودية منبوذة وتدفع ثمن مقتل خاشقجي. pic.twitter.com/xk8US47YFR — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 1, 2022

المصدر: RT + "تويتر"