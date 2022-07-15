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صحفية أمريكية تحرج بايدن: هل لا تزال السعودية منبوذة؟

أخبار العالم العربي

صحفية أمريكية تحرج بايدن: هل لا تزال السعودية منبوذة؟
RT @spagov
اجتماع موسع بقصر السلام في جدة
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طرحت صحفية أمريكية على الرئيس جو بايدن سؤالا أحرجه خلال اجتماعه في جدة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يوم الجمعة.

ووجهت الإعلامية الأمريكية سؤالها لبايدن بصوت عال قائلة: "الرئيس بايدن، هل السعودية لا تزال منبوذة؟"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو وثق ردة فعل ولي العهد السعودي إثر طرح السؤال.

وأظهر مقطع الفيديو تبسم الأمير محمد بن سلمان ساخرا، بينما تجاهل الرئيس جو بايدن الرد على السؤال.

وفي بداية شهر يوليو، أحدثت البيت الأبيض ضجة بعد تأكيد المتحدثة باسمه  كارين جان بيير تصريح بايدن بأن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن".

وأكدت كارين جان بيير، أن كلام الرئيس جو بايدن حول أن "السعودية منبوذة وستدفع الثمن"، مضيفة "الكلام لا يزال قائما".

وفي سؤال خلال الإحاطة الصحفية اليومية بالبيت الأبيض، حيث نص السؤال: "قيمت الاستخبارات الأمريكية بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يقف وراء قتل الإعلامي جمال خاشقجي وقال الرئيس إنه سيدفع السعودية لدفع الثمن وإن المملكة منبوذة، كيف تتوافق تقارير نية الرئيس الأمريكي زيارة السعودية والالتقاء بولي العهد مع هذه التصريحات السابقة؟".

وردت جان بيير قائلة: "أولا دعني أقول أن كلماته (بايدن) لا تزال قائمة اليوم الكلمات التي قدمتها أنت، ليس لدي معلومات عن الزيارة أو الإعلان عنها وعليه ليس لدي المزيد لأقدمه لكم في هذا الوقت".

المصدر: RT  + "تويتر"

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